Mercato - PSG : Paris est prévenu pour Theo Hernandez…

Publié le 13 septembre 2021 à 5h45 par Th.B.

Bien que Theo Hernandez soit dans le viseur du PSG depuis quelque temps, Leonardo et les dirigeants parisiens ne devraient pas vraiment pouvoir l’inciter à troquer la tunique du Milan AC pour celle du PSG.

Comme il en a été question au fil des semaines du mercato estival et depuis la clôture de la fenêtre des transferts, le nom de Theo Hernandez revient avec insistance du côté du PSG ou encore à Manchester City où Pep Guardiola aimerait faire de lui le remplaçant de Benjamin Mendy toujours suspendu et emprisonné comme The Sun l’a fait savoir ces derniers jours. Sous contrat jusqu’en juin 2024 au Milan AC où il flambe depuis quelque temps, le latéral gauche n’aurait pas vraiment l’intention de quitter le club rossoneri pour le PSG ou ailleurs.

« Je suis très heureux là-bas, je suis trop bien »