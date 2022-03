Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, OM, Barça... Une énorme bataille s'annonce pour ce talent de Ligue 1 !

Publié le 27 mars 2022 à 20h30 par Dan Marciano

Agé seulement de 19 ans, Hugo Ekitike est la nouvelle sensation du championnat français. Performant sous les couleurs du Stade de Reims, l'attaquant aurait tapé dans l'œil de plusieurs grosses écuries.

Le temps continue de défiler, mais Kylian Mbappé campe sur ses positions. Le joueur français refuse toujours de prolonger son contrat avec le PSG. Désireux de rejoindre le Real Madrid, l’international français a de grandes chances d’évoluer en Liga la saison prochaine, même si aucun document n’a encore été signé selon les informations exclusives du 10Sport.com. Pour le PSG, la priorité pourrait être mise sur le recrutement d’un joueur offensif, capable de prendre sa succession. Comme annoncé par le 10 Sport.com, Erling Haaland (Borussia Dortmund) et Robert Lewandowski (Bayern Munich) sont des profils appréciés en interne. Mais en plus d’un joueur de classe mondiale, le PSG pourrait miser sur de jeunes talents. Les dirigeants parisiens pourraient notamment arrêter leur choix sur Hugo Ekitike, avant-centre du Stade de Reims. La pépite avait d’ailleurs cité Kylian Mbappé parmi ses inspirations : « Sur les dernières années, le joueur que je regarde le plus, qui m’inspire, et pas forcément que sur le terrain, mais aussi pour tout ce qu’il renvoie, c’est Kylian Mbappé. C’est difficile à expliquer. C’est vraiment un joueur que j’observe. Son jeu. Même si c’est un joueur de côté au départ, il joue souvent en pointe au PSG. C’est vraiment un joueur magnifique ».

L'attaquant de Reims affole l'Europe

Selon les informations de Calciomercato.it, le PSG pourrait bien se jeter sur Hugo Ekitike. Révélation de la Ligue 1 cette année, l’attaquant a déjà inscrit dix buts cette saison et pourrait améliorer cette marque dans les prochains mois. Lié au Stade de Reims jusqu’en 2024, le joueur de 19 ans ne laisse pas indifférent le championnat français. A en croire le portail italien, il faudra se méfier de l’OL, mais aussi de l’OM dans ce dossier. Mais ce n’est pas tout puisque le FC Barcelone, l’Atlético, la Roma ou encore le Milan AC auraient coché le nom d’Ekitike, valorisé 20M€ par Jean-Pierre Caillot, président du club champenois. Un prix important pour l’OM par exemple, qui pourrait vite être distancé dans ce dossier. Quid de la volonté du joueur ?

Ekitike a une préférence pour son avenir

Toujours selon le média, Hugo Ekitike aurait une préférence pour son avenir. Annoncé sur le départ à la fin de la saison, il pourrait rebondir en Premier League. Le joueur ne cacherait pas attrait pour le championnat anglais. Arsenal et Tottenham seraient prêts à l’accueillir à la fin de la saison. Reste à savoir également si West Ham et Newcastle, intéressés lors du dernier mercato hivernal reviendront à la charge. L’équipe de David Moyes était même montée jusqu’à 25M€ selon nos informations exclusives. Ekitike avait décidé de rester en France, mais il pourrait, cette-fois, se laisser séduire. D'autant que le montant proposé était supérieur aux 20M€ réclamés par Reims.