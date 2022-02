Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle menace pour Leonardo dans ce dossier XXL !

Publié le 25 février 2022 à 9h15 par P.L. mis à jour le 25 février 2022 à 9h16

En quête de renfort sur le plan défensif, le PSG serait intéressé par Antonio Rüdiger, en fin de contrat en juin prochain. Toutefois, un nouveau concurrent serait en train de débarquer sur le dossier.

En vue de la saison prochaine, le PSG aimerait encore se renforcer dans le secteur défensif. Alors que le recrutement de Sergio Ramos l’été dernier s’apparente plus à un échec qu’autre chose, la direction parisienne aimerait voir un autre défenseur débarquer dans l’effectif de Mauricio Pochettino. Dans cette optique, Leonardo pourrait se tourner vers le marché des agents libres. Le directeur sportif du PSG ciblerait Antonio Rüdiger, en fin de contrat en juin prochain avec Chelsea. Néanmoins, d’autres clubs européens seraient également à l’affût comme le Real Madrid ou encore le FC Barcelone. Toutefois, le PSG va également devoir faire face à une menace venant de Premier League.

Manchester United entre dans la danse pour Rüdiger