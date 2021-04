Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, une stratégie pour faire dégoupiller Paris ?

Publié le 12 avril 2021 à 17h50 par La rédaction

La prolongation de Neymar est presque acquise et pourtant, Paris se fait peur. Le club de la capitale attend le bon moment pour l’officialiser, mais les appels du Barça commencent à agacer les dirigeants parisiens.

Paris attend toujours pour Neymar. Dans les tuyaux depuis quelques semaines, la prolongation de contrat du Brésilien n'a toujours pas été officialisée. Est-ce que le PSG attend le dernier moment ? Sûrement. Mais si Paris est éliminé contre le Bayern, quand le feront-ils ? La prolongation du Ney est acquise, il ne manque que la signature. Mais en faisant trainer ce dossier, Paris se complique la vie sur le feuilleton Mbappé qui prend aussi beaucoup de place. Sans oublier les cas Icardi et Kean qui occupent également l’esprit de Leonardo… Car dans cette histoire, tout est en faveur du PSG. Le Brésilien se sent bien à Paris. « Je veux rester au PSG, j'espère que Kylian restera aussi. Bien sûr, c'est le souhait de tous les supporters de Paris ! On veut que le PSG soit une grande équipe », a confié l’international auriverde dans l’émission Sept à Huit en janvier dernier. Malgré les nombreuses rumeurs relayant une volonté de départ de Neymar, l’attaquant parisien a clarifié sa situation et la prolongation de son contrat est la suite logique. En étirant son bail jusqu’en 2026, il prouve son attachement au club et s’implique à 100% dans le projet du club après la finale de Ligue des Champions disputée en août dernier. Le club parisien a donc tout intérêt à accélérer le processus pour éviter d’attirer les sirènes étrangères, surtout celles du FC Barcelone.

Un intérêt pour agacer Paris

Car la guerre d’égo entre Barcelone et Paris est loin d’être finie. Vexé de s’être fait prendre son crack à l’été 2017 et de ne pas avoir réussi à le rapatrier deux ans plus tard, le Barça tourne toujours autour de Neymar. Récemment, les différents quotidiens catalans se sont accordés pour dire que le joueur parisien faisait trainer sa prolongation en attendant un signe de Barcelone. Quand Neymar a déclaré en décembre dernier vouloir rejouer avec Messi, le monde du football s’est enflammé et a renvoyé le Brésilien à Barcelone. Mais l’opération est impossible. Depuis l’hiver dernier, la situation financière du club espagnol n’a pas évolué. La dette du club est toujours estimée à plus d’un milliard d’euros. Le Barça n’a donc aucune chance d’attirer le Ney dans ses rangs. L’unique but de ces rumeurs est d’agacer les Qataris. Toujours en lien avec son ancien club, Neymar continue de recevoir des appels de phare de Barcelone. Ce qui a le don d’énerver Paris… Même si son extension de contrat est acquise à 99%, le PSG n’aime pas le comportement du Barça car ils connaissent bien Neymar et savent que le Brésilien est capable de tout. Après le match retour contre le Bayern, on devrait avoir du nouveau dans ce feuilleton sans fin.