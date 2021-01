Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Mbappé... Leonardo a changé ses plans !

Publié le 8 janvier 2021 à 20h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 8 janvier 2021 à 20h39

Alors que le PSG souhaiterait vivement prolonger les contrats de Neymar et de Kylian Mbappé, il a longtemps été annoncé que le dossier de l’international français était prioritaire face à celui du Brésilien. Seulement voilà, il se pourrait que la donne se soit finalement inversée.

À un an et demi du terme de leur contrat, Neymar et Kylian Mbappé sont à la croisée des chemins au PSG. Et pour cause, les deux hommes arrivés en août 2017 pourraient quitter le club de la capitale dès la prochaine fenêtre estivale des transferts si jamais il ne prolongent pas leur bail d’ici là, le Paris Saint-Germain ne pouvant pas prendre le risque de les conserver sans les prolonger puisqu’il s’exposerait alors à leur départ libre un an plus tard. Cependant, le PSG ne veut pas penser à ce scénario pour l’instant et mettrait tout en oeuvre afin de prolonger Kylian Mbappé et Neymar, ce dernier étant désormais comme un poisson dans l’eau au PSG comme le10sport.com vous le révélait l’été dernier. Seulement voilà, jusque-là, il a fréquemment été annoncé que la grande priorité de Leonardo était de prolonger Kylian Mbappé, le faisant ainsi passer devant Neymar dans la hiérarchie de ses dossiers.

Entre Neymar et Kylian Mbappé, la priorité du PSG serait Neymar !

Toutefois, cette tendance pourrait avoir évolué. C’est du moins ce qu’annonce MARCA ce vendredi, le journal espagnol expliquant que la priorité du PSG serait finalement de renouveler le contrat de son numéro 10 âgé de 28 ans. Le plan du Paris Saint-Germain serait désormais de prolonger Neymar, puis de prolonger Kylian Mbappé, et non l’inverse. Au sein du club de la capitale, on estimerait en effet que le natif de Mogi das Cruzes est actuellement dans le meilleur moment de sa carrière et qu’il serait davantage préjudiciable de s’en séparer. MARCA rappelle par ailleurs que Neymar n’a plus du tout l’intention d’aller voir ailleurs et qu’il est ouvert à l’idée de prolonger un peu plus son avenir dans la Ville Lumière , tout en insistant bien sur le fait qu’il est considéré comme le joueur le plus important du club actuellement par la direction francilienne. Toutefois, malgré cette inversion des tendances, le PSG n’aurait évidemment pas oublié l’idée de prolonger Kylian Mbappé, loin de là même ! Pour autant, il s’agit d’un dossier semé d’embuches pour le PSG, et ce d’autant plus que le Champion du Monde 2018 n’aurait toujours pas pris position quant à son avenir tandis que le Real Madrid lorgnerait vivement sur lui.

Le dossier Kylian Mbappé dans l’impasse ?