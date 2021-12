Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Navas lâche un gros indice sur son avenir !

Publié le 16 décembre 2021 à 3h30 par A.M.

Malgré la concurrence avec Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas se dit très heureux au PSG avec la volonté de s'y inscrire sur la durée.

Après deux excellentes saisons au PSG, Keylor Navas a finalement prolongé son contrat jusqu'en juin 2024. Jusque-là, cette décisions semblait logique, mais quelques semaines plus tard, le PSG a décidé de sauter sur l'occasion qui s'est présentée avec Gianluigi Donnarumma, arrivée libre lors du précédent mercato. Par conséquent, le Costaricien partage son temps de jeu avec l'ancien de l'AC Milan, mais Keylor Navas assure au micro de PSG TV qu'il est heureux.

«Je veux aider l’équipe, gagner des titres et continuer à écrire l’histoire»