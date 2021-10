Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mohamed Salah demanderait un contrat en or !

Publié le 7 octobre 2021 à 20h10 par Th.B.

Afin d’accepter de rempiler à Liverpool, Mohamed Salah réclamerait un salaire proche de celui de Kevin de Bruyne à Manchester City notamment. Ce qui irait à l’encontre de la politique salariale de Liverpool. La piste du PSG risque de beaucoup faire parler d’elle dans les prochaines semaines.

Le PSG pourrait être contraint de se frotter à un dossier brûlant dans les prochaines semaines, voire mois. En effet, avec l’incertitude régnant autour de l’avenir de Kylian Mbappé dont le contrat ne court que jusqu’en juin prochain et n’est pour le moment pas sur le point d’être prolongé, trouver un successeur du numéro 7 du PSG serait susceptible de s’avérer comme étant une priorité absolue prochainement. Selon Fabrizio Romano, qui a récemment confirmé la tendance du printemps dernier, l’option Mohamed Salah pourrait être sérieusement prise en considération à l’avenir. Néanmoins, Liverpool ne compterait pas déposer les armes et chercherait toujours à prolonger le contrat de son attaquant.

Un salaire de l’acabit de celui de De Bruyne