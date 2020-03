Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Neymar... Zidane va faire un magnifique cadeau à Leonardo !

Publié le 25 mars 2020 à 3h15 par A.M.

Alors que le PSG est sous tension pour ses deux stars, le Real Madrid n'envisagerait pas de passer à l'action cet été ni pour Kylian Mbappé ni pour Neymar.

Cet été, le Paris Saint-Germain va vivre un mercato tendu durant lequel Neymar et Kylian Mbappé seront une nouvelle fois au cœur des discussions. Et pour cause, le contrat des deux stars du PSG prend fin en juin 2022 et tant qu'ils n'ont pas prolongé, la menace d'un départ sera importante car dans un an, le club de la capitale ne sera plus en position de force dans les discussions.

Le Real Madrid ne fera pas d'offres pour Neymar et Mbappé cet été