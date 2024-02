Mercato - PSG - Mbappé : Il annonce son prochain club en direct ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Libre de s'engager où il le souhaite pour l'été prochain étant donné qu'il arrive en fin de contrat, Kylian Mbappé a donc acté cette semaine son futur départ du PSG. Liverpool est annoncé comme un potentiel outsider du Real Madrid dans ce dossier, mais Ibrahima Konaté a vendu la mèche sur le futur point de chute de son coéquipier en équipe de France.

Kylian Mbappé et le PSG, c'est bientôt la fin ! L'attaquant de 25 ans a annoncé ces derniers jours à ses dirigeants ainsi qu'à ses coéquipiers qu'il ne prolongerait pas son contrat, et partira donc libre à l'issue de la saison. Les spéculations vont bon train sur l'identité du futur club de Mbappé, et un grand favori se dégage logiquement pour la star du PSG.

Real Madrid : Un grand nom du PSG va accompagner Mbappé ? https://t.co/lzpVEVTzXn pic.twitter.com/XuJwA1n8Ak — le10sport (@le10sport) February 18, 2024

Mbappé promis au Real Madrid ?

En effet, le Real Madrid apparait comme l'option numéro un pour Kylian Mbappé. Le club merengue rêve d'attirer le capitaine de l'équipe de France depuis des années, et certains annoncent même un accord contractuel entre l'attaquant du PSG et l'écurie espagnole. Mais qu'en est-il de Liverpool ?

Konaté annonce la couleur