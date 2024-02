Départ de Mbappé : Le vestiaire du PSG sort du silence !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Kylian Mbappé a donc tranché pour son avenir, et a d'ores et déjà annoncé à ses coéquipiers du PSG qu'il s'en irait à l'issue de la saison. Interrogé en zone mixte samedi soir après la victoire sur la pelouse du FC Nantes, Danilo Pereira a eu l'occasion de s'exprimer sur ce feuilleton pour la première fois depuis l'annonce du départ de Mbappé.

C'était dans l'air du temps, et c'est désormais acté depuis jeudi : Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG la saison prochaine. Le capitaine de l'équipe de France a annoncé la nouvelle aux dirigeants ainsi qu'à ses partenaires du PSG durant la semaine, et il était d'ailleurs remplaçant au coup d'envoi du match sur la pelouse du FC Nantes samedi soir (victoire 2-0), avant d'entrer en jeu et d'inscrire le deuxième but sur penalty.

Danilo réagit pour Mbappé

Interrogé en zone mixte après la rencontre, Danilo Pereira a d'abord évoqué ce choix fort de la part de Luis Enrique avec Mbappé et Ousmane Dembélé, qui était également remplaçant : « Ça change la dynamique mais on a de bons joueurs, qui peuvent faire la différence. Kylian et Ousmane sont des références ici, ça change un peu quand ils ne sont pas là. Mais je ne pense pas qu’on ait fait un mauvais début de deuxième période à cause de ça. Il y a beaucoup de matches, c’est normal qu’il faille reposer des joueurs », indique le défenseur portugais du PSG.

« Son départ ? Pas à moi de parler de ça »