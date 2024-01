Mercato - PSG : Mbappé, accord confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il y a quelques jours, Kylian Mbappé assurait qu’il n’avait pas encore tranché pour son avenir, révélant toutefois l’existence d’un accord qui permettait au PSG d’être protégé sur le plan économique. Interrogé à ce sujet, Nasser Al-Khelaïfi a confirmé, tout en restant mystérieux sur les conditions de ce fameux accord.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé est autorisé à discuter avec le club de son choix afin de s'y engager librement en vue de la saison prochaine. Cependant, il y a quelques jours, l'attaquant du PSG assurait non seulement qu'il n'avait pas encore fait son choix, mais surtout qu'il avait un accord avec Nasser Al-Khelaïfi qui protégeait le club de la capitale.

Mbappé révèle un accord

« Je suis très motivé pour cette année. On a des titres à aller chercher et on en a pris un donc c'est déjà chose faite. Après non, je n'ai pas pris ma décision encore. Je n'ai pas fait de choix. Mais de toute façon, avec l'accord que j'ai passé avec le président cet été, peu importe ma décision, on a réussi à préserver l'ensemble des parties et préserver la sérénité du club pour les défis à venir, ce qui reste le plus important donc on va dire que c'est secondaire », confiait l’attaquant du PSG en zone mixte. Et Nasser Al-Khelaïfi confirme cet accord.

Al-Khelaïfi confirme !