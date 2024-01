Mercato - PSG : Luis Enrique a réclamé un transfert colossal

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, le PSG a connu une sacrée revue d'effectif. Non seulement onze nouveaux joueurs ont débarqué, mais surtout, plusieurs cadres ont quitté le club, dont plusieurs grands noms à l'image de Marco Verratti. Le milieu de terrain italien s'est effectivement engagé avec Al-Arabi au Qatar pour environ 45M€. Et comme le révèle Nasser Al-Khelaïfi, c'est Luis Enrique qui a réclamé son départ du PSG.

Après une nouvelle saison frustrante conclue par une élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le PSG a décidé de tout changer l'été dernier, à commencer par son entraîneur. Ainsi, Luis Enrique a remplacé Christophe Galtier, mais ce ne fut évidemment pas le seul changement à Paris.

Mercato - PSG : Mbappé a pris une décision après l’ultimatum du Real Madrid https://t.co/ZO2nunm0n6 pic.twitter.com/Yd1atQenWY — le10sport (@le10sport) January 10, 2024

Le PSG a chamboulé son effectif

En effet, l'effectif du PSG a été totalement chamboulé en quelques semaines. Ainsi, onze joueurs ont débarqué, mais surtout, le club de la capitale s'est séparé de nombreux joueurs, ce qui était très rare depuis l'arrivée de QSI. Chose encore plus rare, plusieurs stars sont parties à l'image de Neymar et Lionel Messi, ou encore des joueurs cadres comme Marco Verratti qui avait rejoint le PSG en 2012. Le milieu de terrain italien s'est engagé avec le club qatari d'Al-Arabi qui a déboursé environ 45M€ pour le recruter. Et Nasser Al-Khelaïfi reconnait que ce transfert était une demande de Luis Enrique.

Luis Enrique réclame le départ de Verratti