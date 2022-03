Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé à l'origine d'un coup de tonnerre pour Leonardo ?

Publié le 10 mars 2022 à 12h15 par A.M.

Alors que l'avenir de Leonardo reste incertain, le directeur sportif du PSG pourrait bien payer cher sa gestion du cas Mbappé, dont le départ vers le Real Madrid semble désormais inévitable.

Au lendemain de la terrible désillusion du PSG face au Real Madrid, les questions sont nombreuses concernant l'avenir du club de la capitale qui pourrait bien prendre des décisions importantes dans les prochaines semaines. L'avenir de Mauricio Pochettino semble déjà scellé, tandis que celui de Kylian Mbappé paraît de plus en plus clair. Les deux hommes devraient donc quitter le PSG, mais ils ne seront peut-être pas les seuls...

La gestion du cas Mbappé pourrait coûter cher à Leonardo