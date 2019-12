Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Matuidi ne regrette pas son départ !

Publié le 19 décembre 2019 à 3h45 par A.M.

Deux ans et demi après son départ du PSG, Blaise Matuidi ne regrette pas son choix et estime même avoir connu une progression en rejoignant la Juventus.

« Je ne dirais pas qu’on m’a fait comprendre qu’il fallait que je parte parce qu’on m’a dit que je pouvais rester si je voulais. J’avais le choix. J’avais le choix, si je voulais rester, je serais resté. J’ai pas senti l’envie du club ou du moins de certaines personnes de forcément me garder. Si on veut vraiment te garder, on te garde ». Il y a quelques jours, Blaise Matuidi révélait avoir eu la sensation d'être poussé au départ durant l'été 2017. L'international français a ainsi rejoint la Juventus après six ans au PSG. Toutefois, il ne regrette absolument pas son choix et pense même avoir progressé en quittant la capitale.

«C'est une progression»