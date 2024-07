Mercato - PSG : Luis Enrique le veut, son contrat est déjà prêt !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est plus un secret, le PSG lorgne Nico Williams (Athletic Bilbao) dont le profil plaît énormément à Luis Enrique qui l’a lancé en sélection espagnole. Cependant, l’ailier de 22 ans est également convoité par le FC Barcelone. Si le club blaugrana attend encore la décision finale du joueur, son contrat en Catalogne serait déjà prêt. Explications.

Le mercato estival du PSG pourrait s’emballer dans les prochains jours. Le club de la capitale cherche à recruter un ailier gauche pour cet été, et a ciblé plusieurs profils en ce sens. Celui de Nico Williams revient avec insistance, l’ailier de l’Athletic Bilbao disposant d’une clause libératoire de 58M€.

Le Barça veut Nico Williams

Mais le PSG va devoir se frotter au FC Barcelone dans ce dossier. En effet, le club catalan a fait de Nico Williams l’une de ses grandes priorités estivales. « En ce moment, on peut se permettre de faire un transfert comme celui de Nico Williams. Nous avons les moyens d’affronter ce transfert. C’est une des possibilités sur lesquelles on travaille avec Hansi Flick », déclarait récemment le président Joan Laporta à propos du dernier phénomène de l’Euro.

« Un contrat est prêt avec l'agent du joueur »

Et à en croire les dernières affirmations de Fabrizio Romano, le Barça a déjà conclu un contrat avec l’agent de Nico Williams : « Le FC Barcelone est optimiste car un contrat est prêt avec l'agent du joueur, mais Williams lui-même doit décider avec sa famille et ses proches ce qu'il veut faire. Le Barca attend donc la communication de Williams, et sa décision est attendue très bientôt », a affirmé le journaliste pour CaughtOffside.