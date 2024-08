Mercato - PSG : Luis Enrique annonce le jackpot !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Interrogé en conférence de presse après la performance XXL du PSG contre Le Havre en championnat vendredi soir (6-0), Luis Enrique a notamment été invité à se prononcer sur ses recrues en forme, telles que João Neves et Willian Pacho. Et le coach espagnol se frotte les mains au sujet du mercato réalisé cet été au PSG.

Le PSG n'a pas fait de détail vendredi soir pour se débarrasser de Montpellier (6-0) dans ce match comptant pour la deuxième journée de Ligue 1, et les nouvelles recrues du mercato estival se sont notamment illustrées côté parisien. Le milieu de terrain portugais João Neves a offert deux passes décisives (ce qui porte donc déjà son total à 4 en deux matchs de championnat), Willian Pacho a une nouvelle fois été très solide en défense centrale, et Désiré Doué a mis le feu à la défense adverse au moment de son entrée en jeu en seconde période. Il n'en fallait pas plus pour enthousiasmer Luis Enrique...

Mercato - PSG : Panique pour le prochain transfert, il calme tout le monde https://t.co/c2ZrgRjj3R pic.twitter.com/r498KUKz4r — le10sport (@le10sport) August 25, 2024

« Des joueurs parfaitement adaptés à notre idée de jeu »

L'entraîneur du PSG s'est livré en conférence de presse d'après-match sur l'apport de ces nouvelles recrues du mercato : « Je crois qu’en deux matches, vous pouvez déjà voir le profil des joueurs qui ont rejoint l’équipe. Ce sont, je crois, des joueurs parfaitement adaptés à notre idée de jeu et qui vont beaucoup nous apporter. C’est le cas de (Willian) Pacho, (Désiré) Doué, qui entrent parfaitement dans cette idée de polyvalence et de pouvoir jouer à plusieurs postes », indique Luis Enrique.

« Ils possèdent un très haut niveau »

« Ce sont des joueurs qui possèdent un très haut niveau offensif et défensif. Ils entrent parfaitement dans notre idée de joueurs avec des profils spécifiques », poursuit Luis Enrique, qui annonce donc le jackpot pour le PSG avec ces nouvelles recrues déjà parfaitement adaptées à son système de jeu. Le ton est donné pour cette saison...