Mercato - PSG : Une grande nouvelle tombe pour Renato Sanches

Publié le 24 juillet à 18h10 par Jules Kutos-Bertin

En partance du LOSC, Renato Sanches souhaite absolument rejoindre le PSG. Après des négociations difficiles, Lille et Paris sont en passe de trouver un accord pour le transfert de l’international portugais. Dans le même temps, le Milan AC, aussi intéressé, n’envisagerait pas d’augmenter son offre pour Renato Sanches.

Après avoir bouclé les arrivées de Vitinha et Hugo Ekitiké, le PSG poursuit son marché des transferts. Luis Campos travaille sur différents dossiers, notamment au milieu de terrain. Comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com, Renato Sanches est l’une des pistes du PSG. Après s’être relancé au LOSC, l’international portugais souhaite passer un pallier dans sa carrière.

Le PSG et le LOSC proches d’un accord

Mais en plus du PSG, le Milan AC est aussi sur les rangs. Cependant, Renato Sanches a affiché sa préférence et elle va en direction du club de la capitale. Même si les discussions ont été longues et sinueuses, le LOSC et le PSG sont, selon nos informations, proches d’un accord. Et en Lombardie, le Milan AC pourrait lâcher l’affaire.

Le Milan AC ne reverra pas son offre à la hausse