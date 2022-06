Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’OM à l’origine de l’échec pour Zidane ? La réponse

Publié le 29 juin 2022 à 5h00 par Thibault Morlain

Finalement, Zinedine Zidane ne viendra pas au PSG. L’ancien entraîneur du Real Madrid était pourtant le rêve du Qatar pour remplacer Mauricio Pochettino sur le banc de touche. Un rêve qui ne deviendra finalement pas réalité. Tandis que Christophe Galtier va finalement prendre les commandes à Paris, des précisions ont été apportées sur cet échec avec Zidane.

Au terme d’un long feuilleton, Christophe Galtier va être le prochain entraîneur du PSG. Le Qatar rêvait pourtant de Zinedine Zidane. D’ailleurs, récemment, il était annoncé que l’ancien entraîneur du Real Madrid avait donné son accord pour remplacer Mauricio Pochettino. Une information qui avait toutefois rapidement été démentie par l’agent de Zidane, alors que cela avait provoqué une vague d’indignation du côté de Marseille. En effet, sur la Canebière, les fans de l’OM ne voulaient pas voir le natif de La Castellane sur le banc du PSG et cela s’est accompagné de nombreuses critiques à l’encontre de Zinedine Zidane sa famille.

« Ça ne s’est pas joué là »

Cela a-t-il alors joué un rôle dans le choix de Zinedine Zidane de recaler le PSG ? Pour Football Club de Marseille , Mathieu Grégoire, journaliste pour L’Equipe , a répondu sur ce possible lien entre l’OM et la décision de Zizou : « Je sais que Zidane ne venait pas depuis longtemps. Le jour de la finale de la Ligue des Champions, j’ai appelé le journal pour dire qu’il n’irait pas, pour des raisons privées. La colère des fans de l’OM ? Ça ne s’est pas joué là ».

