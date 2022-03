Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi veut marquer l’histoire du PSG !

Publié le 19 mars 2022 à 20h30 par A.C.

Arrivé l’été dernier à la fin de son contrat avec le FC Barcelone, Lionel Messi est déjà annoncé proche d’un possible départ... mais on devrait sans aucun doute le voir encore au PSG la saison prochaine !

Les attentes autour de la Ligue des Champions sont tellement importantes, qu’à chaque élimination du Paris Saint-Germain c’est tout le projet qui est remis en question. Ça n’a pas manqué après le Real Madrid, avec des critiques particulièrement virulentes à l’encontre des dirigeants comme Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi, que nombreux désignent comme les grands coupables du nouvel échec du PSG. Mais les joueurs n’ont pas été épargnés ! Lors de la réception des Girondins de Bordeaux au Parc des Princes quelques jours après la déconvenue de Madrid, le public parisien a réservé un accueil très froid à Neymar, Kylian Mbappé ou encore Lionel Messi. Cela n’a d’ailleurs pas manqué de faire réagir, en ce qui concerne le septuple Ballon d’Or ! La presse argentine et espagnole s’est offusquée des sifflets du Par cet certains ont ainsi annoncé que Messi pourrait prendre une décision fracassante, en quittant le Paris Saint-Germain seulement quelques mois l’avoir rejoint.

Messi veut offrir au PSG la première Ligue des Champions de son histoire

Mais pour aller où ? Forcément, la presse catalane s’est empressée de relancer les débats autour d’un retour de Lionel Messi au FC Barcelone, son club de toujours. Ses anciens coéquipiers Daniel Alves et Xavi ont ouvert grand la porte au numéro 30 du Paris Saint-Germain... qui a toutefois un contrat jusqu’en 2023 ! MARCA a en effet détruit les rêves barcelonais ce samedi, expliquant qu’il n’y a aucune chance de voir Messi revenir au Barça la saison prochaine. Tout d’abord, parce que les caisses du club catalan ne pourront pas supporter le salaire de l’Argentin, qui ne gagne pas moins de 30M€ par an au PSG. Ensuite, le principal intéressé semble décidé à aller au bout de son pari et son entourage auraient expliqué au quotidien espagnol que son intention est toujours d’offrir à Paris la première Ligue des Champions de son histoire. Cela ne lui a pas réussi cette saison, mais il lui en reste une autre pour y parvenir, sans oublier l’année supplémentaire en option qui est présente dans son contrat.

Un retour au Barça pas avant 2023