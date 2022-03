Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça touche au but pour cette vente estivale !

Publié le 19 mars 2022 à 20h00 par Th.B.

Souhaitant définitivement se séparer de Philippe Coutinho à la prochaine intersaison, le FC Barcelone pourrait compter sur les intérêts d’Arsenal et d’Aston Villa, où le Brésilien est actuellement prêté, pour voir le désir du président Joan Laporta être exaucé.

Steven Gerrard pourrait-il parvenir à faire les affaires de Joan Laporta ? Président du FC Barcelone, Laporta aimerait définitivement se séparer de Philippe Coutinho et a rempli le premier critère en l’envoyant en prêt à Aston Villa où sous la houlette de Gerrard, le Brésilien retrouve ses meilleurs sensations. Et alors que le coach des Villans a dernièrement assuré vouloir conserver l’ex-joueur de Liverpool le plus longtemps possible, un autre courtisan de longue date de Philippe Coutinho ferait à nouveau surface.

Aston Villa et Arsenal risquent de se disputer les services de Coutinho