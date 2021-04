Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi n’a jamais été aussi proche…

Publié le 1 avril 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors que son avenir au FC Barcelone est encore incertain, Lionel Messi ne serait pas ciblé par Manchester City qui a décidé de se retirer du dossier. En clair, s’il décide de quitter le Barça, il n’aurait plus que le PSG comme option crédible…

Parmi les dossiers les plus chauds du prochain mercato estival, Lionel Messi occupe une place à part. En effet, l’attaquant argentin a passé jusqu’ici l’intégralité de sa carrière au sein du FC Barcelone, et la fin de son contrat en juin prochain agite de nombreux cadors européens depuis plusieurs mois. Mais une nouvelle apportée par la presse espagnole mercredi matin a fait l’effet d’une bombe, et notamment pour le PSG…

Manchester City s’est retiré pour Messi

En effet, selon les révélations de Sport, Manchester City aurait décidé de se retirer des négociations avec Lionel Messi, alors que la formation de Pep Guardiola faisait partie, avec le PSG, des deux clubs les plus déterminés à recruter la star du FC Barcelone cet été. En clair, si Messi devait quitter le club blaugrana en fin de saison, seul le PSG semblerait donc en mesure de l’attirer. Une position idéale pour Leonardo.