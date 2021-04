Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi au cœur de toutes les tensions à Barcelone ?

Publié le 11 avril 2021 à 20h10 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin prochain avec le FC Barcelone, Lionel Messi n'a toujours pas prolongé son bail en Catalogne malgré l'arrivée de Joan Laporta. Et la situation inquièterait le Barça.

Quel avenir pour Lionel Messi ? C'est une question qui obsède les fans du FC Barcelone. Et pour cause, il y a un an, le sextuple Ballon d'Or souhaitait quitter le Barça, en vain, puisqu'à l'époque Josep Maria Bartomeu s'était opposé à ce départ. Et l'avenir de La Pulga est toujours incertain puisqu'il n'a pas prolongé son contrat qui s'achève en juin prochain en Catalogne. La nomination de Joan Laporta au piste de président semblait toutefois avoir définitivement inversé la tendance en faveur d'une prolongation.

Le Barça très tendu pour Messi ?