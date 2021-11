Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi a pris une décision retentissante pour son avenir !

Publié le 29 novembre 2021 à 13h45 par A.D.

Lié au PSG jusqu'au 30 juin 2023, Lionel Messi aurait déjà prévu de faire ses valises à la fin de son engagement. En effet, La Pulga envisagerait de quitter Paris pour s'engager librement et gratuitement en faveur de l'Inter Miami de David Beckham.

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Lionel Messi a été contraint de changer de club lors du dernier mercato estival. Incapable de trouver une solution avec Joan Laporta pour prolonger, La Pulga a signé librement et gratuitement au PSG. En seulement quelques jours, Leonardo et Lionel Messi ont trouvé un terrain d'entente pour un contrat deux saisons, soit jusqu'au 30 juin 2023. Et lorsque son engagement avec le PSG sera terminé, la star argentine aurait déjà prévu la suite de sa carrière.

Lionel Messi a prévu de signer à l'Inter Miami à l'été 2023