Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi à l'origine d'une révolution à Paris !

Publié le 8 décembre 2021 à 22h45 par A.M.

Directeur du sponsoring du PSG, Marc Armstrong révèle un chiffre assez incroyable sur l'arrivée de Lionel Messi l'été dernier.

Lors du dernier mois d'août, le PSG a frappé un très grand coup en attirant Lionel Messi dont le contrat au FC Barcelone n'avait pas pu être prolongé. Une arrivée qui a fait le tour du monde et La Pulga a été présentée en grande pompe au PSG. Il faut dire qu'avec l'arrivée d'un tel joueur, le club de la capitale passe encore dans une autre dimension. En effet, si d'un point de vue sportif, l'effet Messi se fait attendre, d'un point de vue économique, c'est déjà très impressionnant.

Le PSG a gagné «20 millions de fans sur les différentes plateformes dans la semaine suivant son arrivée»