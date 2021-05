Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’incroyable imbroglio autour de Donnarumma !

Publié le 2 mai 2021 à 18h30 par A.C.

Gianluigi Donnarumma, gardien du Milan AC et de la Squadra Azzurra se retrouve au centre d’une énorme polémique en Italie.

Nous sommes en 2017. Le tout jeune Gianluigi Donnarumma fait ses débuts avec son club du Milan AC, lancé dans le grand bain par son entraineur Siniša Mihajlović. Tout le monde semblait voir en lui la renaissance d’un Milan AC bien mal en point depuis le départ de Zlatan Ibrahimovic ou encore Thiago Silva. Mais le problème, c’est que le jeune prodige se retrouvait à quelques mois seulement de la fin de son contrat... qu’il ne souhaitait pas prolonger. C’est en tout cas ce qu’avait annoncé Marco Fassone, le directeur général milanais à ce moment-là, libérant ainsi la colère des supporters, alors que Donnarumma était annoncé au Paris Saint-Germain ou au Real Madrid. Car à seulement 18 ans, le jeune Donnarumma a été la cible d’un véritable acharnement de la part de ses propres supporters. Ils l’ont en effet surnommé « Dollarrumma » et certains sont même allés jusqu’à faire le voyage en Pologne pour l’EuroU21, afin de lancer des faux billets à un Donnarumma défendant les cages de l’Italie face au Danemark. Finalement, tout était rentré dans l’ordre, puisque le gardien avait prolongé avec le Milan AC de nouveau conquis le cœur de ses supporters.

Donnarumma va quitter Milan... et rejoindre la Juve !

On prend les mêmes et on recommence. Nous sommes en 2021 et une nouvelle fois, Gianluigi Donnarumma se retrouve en fin de contrat. Pire, celui-ci se termine dans seulement quelques semaines et à en croire La Gazzetta dello Sport , une prolongation semble cette fois compromise. Mino Raiola réclamerait un salaire de 12M€ par an pour son protégé. Trop pour le Milan AC, qui peut monter jusqu’à 8M€ maximum. Les signaux envoyés de la part du club ne vont d’ailleurs pas rassurer les supporters, puisque le directeur technique Paolo Maldini a notamment annoncé que toute négociation « est gelée jusqu'à la fin de la saison ». Pour Tuttosport l’avenir de Donnarumma est clair : avec les portes du Paris Saint-Germain fermés depuis la prolongation de Keylor Navas, l’Italien se dirigera vers la Juventus.

