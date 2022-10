Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les raisons du transfert avorté de Tchouaméni sont connues

Publié le 25 octobre 2022 à 22h30

Axel Cornic

Révélation de la saison passée en Ligue 1, Aurélien Tchouaméni a quitté l’AS Monaco pour rejoindre le Real Madrid dans le cadre d’un transfert à 80M€. Pourtant, tout semblait le mener vers le Paris Saint-Germain, avec Kylian Mbappé qui l’attendait les bras ouverts après sa prolongation en mai dernier.

Avec le changement d’entraîneur et de direction, un vent nouveau a soufflé sur le PSG et a sonné une révolution profonde de l’effectif. C’est notamment le cas du milieu de terrain, un secteur qui a été totalement chamboulé par le mercato estival puisque seul Marco Verratti a semblé intouchable. Tous les autres comme Leandro Paredes et Ander Herrera sont partis ou ont été repositionné un cran plus à l’image de Danilo Pereira.

Mercato - PSG : Luis Campos déjà sur le départ ? La réponse tombe https://t.co/z56sru4DtD pic.twitter.com/cCyZxdXVO8 — le10sport (@le10sport) October 25, 2022

Le milieu, le secteur qui a le plus changé cet été

De nouveaux visages sont arrivés, mais visiblement pas ceux qu’on attendait au PSG. C’est le cas de Seko Fofana, mais surtout d’Aurélien Tchouaméni, qui sortait d’une incroyable saison avec l’AS Monaco. Celui qui s’est installé dans le onze de départ de l’équipe de rance avant la Coupe du monde semblait être la grande priorité du PSG, mais c’est finalement vers le Real Madrid qu’est allée sa préférence.

Mbappé voulait Tchouameni au PSG

C’est totalement l’inverse de ce qu’il s’est passé avec Kylian Mbappé ! Attendu de pied ferme dans la capitale espagnole, la star du football français a décidé au dernier moment de prolonger en faveur du PSG, qui lui aurait fait plusieurs promesses pour le convaincre. Justement, plusieurs médias ont annoncée que l’une de ces promesses était justement l’arrivée de Tchouaméni et son départ au Real Madrid a très bien pu participer à l’agacement du clan Mbappé.

Campos et Galtier avaient quasiment tout bouclé, mais...