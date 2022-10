Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti a eu très chaud pour le transfert de Tchouameni

Publié le 11 octobre 2022 à 23h10

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le Real Madrid a réussi à boucler le transfert d'Aurélien Tchouameni pour une somme proche de 80M€. Pour arracher le milieu de terrain français à l'AS Monaco, Florentino Pérez aurait battu la concurrence de Liverpool. En effet, les Reds de Jürgen Klopp auraient tenté de convaincre Aurélien Tchouameni de rejoindre Anfield, sans succès.

Pour renforcer le milieu de terrain de Carlo Ancelotti, Florentino Pérez a décidé de miser sur Aurélien Tchouameni. En effet, le président du Real Madrid a bouclé le transfert de l'international français en offrant un chèque d'environ 80M€ à la direction de l'AS Monaco. Toutefois, cette opération n'a pas été facile à finaliser pour le club merengue.

Liverpool était déterminé à recruter Tchouameni

D'après les indiscrétions du Daily Mail , le Real Madrid se serait frotté à Liverpool pour le transfert d'Aurélien Tchouameni. Toutefois, le crack de 22 ans ne se serait pas laissé convaincre par les Reds de Jürgen Klopp.

Liverpool a approché Tchouaméni dès avril, mais...