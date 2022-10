Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tchouameni, Soler... Cette révélation fracassante sur Mbappé

Publié le 6 octobre 2022 à 20h10

Amadou Diawara

A la fin de la dernière saison, Kylian Mbappé aurait pu s'engager librement et gratuitement en faveur du Real Madrid, mais il a finalement préféré rester au PSG et parapher un nouveau bail de trois ans avec le club parisien. Mais aujourd'hui, le numéro 7 rouge et bleu regretterait son choix, notamment parce que Carlos Soler est arrivé à la place d'Aurélien Tchouameni lors du dernier mercato estival.

Arrivé au PSG à l'été 2017, Kylian Mbappé a paraphé un bail de cinq saisons avec le club de la capitale. Alors qu'il n'avait jamais prolongé son bail à Paris, le crack de 23 ans aurait pu prendre le large lors du dernier mercato estival.

Mbappé regrette d'avoir snobé le Real pour le PSG

Engagé initialement jusqu'au 30 juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé aurait quitté le club librement et gratuitement s'il n'avait pas prolongé son contrat. Et malgré un accord de principe avec le Real Madrid - comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité - le numéro 7 parisien a étendu son bail de trois saisons. Toutefois, Kylian Mbappé regretterait son choix aujourd'hui.

Mbappé voulait voir Aurélien Tchouameni le rejoindre à Paris

Selon les informations de Defensa Central , Kylian Mbappé commencerait à penser qu'il a fait une erreur en recalant le Real Madrid pour continuer son aventure au PSG. En effet, le champion du monde français ne serait pas satisfait de sa situation actuelle à Paris, et ce, parce que sa direction n'a tenu aucune de ses promesses.

Mbappé pas satisfait par l'arrivée de Carlos Soler ?