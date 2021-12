Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les planètes s’alignent pour Leonardo avec Haaland !

Publié le 2 décembre 2021 à 23h15 par La rédaction

En Allemagne, certains médias affirment que le PSG est le mieux placé pour faire signer Haaland, qui quittera très probablement Dortmund l’été prochain.

Plus les semaines passent, plus il apparaît que le Borussia Dortmund ne sera pas en mesure de retenir Haaland, du fait de la clause libératoire à 75M€ dans son contrat, et sachant que l’offensive tentée pour faire signer un nouveau bail à l’attaquant, avec une forte hausse de salaire, s’avère un échec. Echec quasiment entériné entre les lignes par le directeur général Hans-Joachim Watzke, en réponse à une question de Sky Sports sur la possibilité de voir Haaland rejoindre un autre club allemand : « Je ne connais pas les finances des autres clubs de Bundesliga. Le Borussia Dortmund est aussi la deuxième force, mais nous ne ferons rien que nous ne puissions nous permettre, c'est clair ». Sky Deutschand affirme pour sa part qu’il y aurait désormais 90% de chances pour qu’Haaland quitte Dortmund et qu’aujourd’hui, le PSG serait le mieux placé pour l’accueillir.

Trois atouts et deux points faibles

Si cette information s’avère exacte, alors les planètes pourraient bien être en train de s’aligner pour le Paris Saint-Germain. Au point d’emporter l’affaire ? Il est clair que le PSG dispose de plusieurs atouts : d’une part une capacité financière supérieure aux autres, du fait de la marge de manœuvre laissée par le départ de Kylian Mbappe, problème que doit en revanche affronter le Real qui lui va déjà faire signer un contrat XXL à l’attaquant français. D’autre part, le PSG offre désormais un challenge sportif très attirant, avec – entre autres - la perspective d’évoluer aux côtés de Messi et Neymar. Enfin, le PSG dispose d’un contexte de négociation très fluide du fait de la relation de confiance consolidée avec l’agent du joueur Mino Raiola, qui a fait signer Donnarumma à Paris l’été dernier. Paris doit en revanche surmonter deux points faibles : le manque de solidité historique du club, d’expérience, qui tend à le pénaliser quand arrive le dernier carré de la C1, et le faible attrait de la Ligue 1.