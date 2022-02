Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les planètes s’alignent pour Cristiano Ronaldo ?

Publié le 8 février 2022 à 5h30 par T.M.

Longtemps annoncé vers le PSG, Cristiano Ronaldo n’a toutefois jamais rejoint le club de la capitale. En revanche, dans quelques mois, la tendance pourrait bien être différente…

Lors du dernier mercato estival, le PSG a su frapper un gros coup en s’offrant Lionel Messi. Le Qatar a ainsi réalisé l’un de ses rêves en s’offrant l’un des meilleurs joueurs du monde. Pendant de longues années, QSI avait tenté de le faire… avec Cristiano Ronaldo. A plusieurs reprises, le nom du Portugais a circulé au Parc des Princes, sans que cela ne se concrétise. Toutefois, au PSG, le dossier Cristiano Ronaldo pourrait ne pas être totalement refermé et lors du prochain mercato estival, CR7 pourrait bien poser ses valises à Paris.

Cristiano Ronaldo arrive enfin ?

Jusqu’à présent, le PSG n’a jamais eu gain de cause pour Cristiano Ronaldo. Toutefois, d’ici quelques mois, cela pourrait bien être différent. En effet, toutes les conditions pourraient être réunies pour accueillir le Portugais. Tout d’abord, il pourrait quitter Manchester United après seulement un an. Alors que les choses ne se passent pas forcément bien avec les Red Devils, Cristiano Ronaldo pourrait donc aller voir ailleurs. Et le PSG pourrait avoir des raisons d’y croire, notamment avec l’arrivée annoncée de Zinedine Zidane, favori pour remplacer Mauricio Pochettino, lui qui connait bien Cristiano Ronaldo pour l’avoir entraîné au Real Madrid.