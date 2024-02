Mercato - PSG : L'erreur de casting à 20M€ ?

La rédaction

A la recherche d'un défenseur central lors du mercato hivernal, le PSG a lâché 20Me pour faire venir Lucas Beraldo en provenance de Sao Paulo. Le Brésilien a donc intégré l'effectif de Luis Enrique, mais pour le moment, ses performances sont loin d'être irréprochables. Le PSG se serait-il trompé avec Beraldo ?

Au PSG, Luis Enrique n'a pas hésité à lancer Lucas Beraldo dans le grand bain. Le fait est que le défenseur central de métier est davantage aligné en tant que latéral gauche. A ce poste, le Brésilien éprouve de grosses difficultés. Forcément, Beraldo est loin de faire l'unanimité au PSG.



« Il ne m'inspire pas trop confiance »

Alors que Lucas Beraldo a encore été en difficulté face à la Real Sociedad, Claude Puel a expliqué ne pas être très emballé par la recrue du PSG. « Je ne connais pas encore trop Beraldo, mais sur ce que j'ai vu, oui, c'est plutôt surprenant. Il ne m'inspire pas trop confiance, surtout comme arrière gauche », lâche-t-il pour L'Equipe .

« En dessous de ses partenaires »