Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo tente un nouveau coup inattendu !

Publié le 15 mai 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Leonardo étant en quête d’une nouvelle doublure pour Keylor Navas la saison prochaine au PSG, le directeur sportif pourrait finalement jeter son dévolu sur Pepe Reina.

André Onana, Gianluigi Donnarumma… Ces dernières semaines, des noms de prestige n’ont cessé d’être évoqués pour le PSG au poste de gardien. En effet, Leonardo se serait mis en quête d’un nouveau concurrent pour Keylor Navas la saison prochaine et aurait décidé de ne pas lever l’option d’achat dont il dispose auprès du FC Séville pour Sergio Rico. Et une nouvelle piste, plus surprenante, fait son apparition pour le PSG.

Reina vers le PSG ?

Comme l’a révélé L’Equipe jeudi, Leonardo aurait désormais des vues sur un gardien plus expérimenté pour le PSG : Pepe Reina (37 ans). Ancien joueur emblématique de Liverpool, le portier espagnol est actuellement prêté par le Milan AC à Aston Villa, et il n’aura plus qu’une année de contrat avec le club transalpin en juin prochain. Reste à savoir si son arrivée au PSG se concrétisera.