Mercato - PSG : Cette énorme annonce sur une arrivée de... Zidane !

Publié le 5 octobre 2021 à 17h10 par A.C.

Alors que Mauricio Pochettino a prolongé son contrat jusqu’en 2023, à l’étranger on ne le voit pas rester longtemps au Paris Saint-Germain.

Seulement quelques mois après son arrivée, Mauricio Pochettino était déjà annoncé proche d’un possible départ du Paris Saint-Germain. Son ancien club de Tottenham souhaitait en effet le récupérer, tandis que Florentino Pérez avait l’intention de miser sur lui pour remplacer Zinedine Zidane. Finalement, Leonardo a décidé de lui offrir un nouveau contrat, lui permettant donc de s’inscrire dans la durée au PSG... mais cela n’a pas vraiment suffit à faire taire les rumeurs au sujet de son avenir. En septembre dernier, El Chiringuito annonçait en effet que le PSG pensait à Zinedine Zidane pour remplacer un Pochettino pas vraiment satisfaisant.

«D'après ce que j'ai compris, s'il continue sur cette lancée, Pochettino aura peu de temps. Attention à Zizou»