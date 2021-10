Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La prochaine grosse folie de Leonardo est déjà annoncée !

Publié le 5 octobre 2021 à 16h10 par T.M.

Alors que Leonardo a déjà frappé fort lors du dernier mercato estival, le directeur sportif du PSG prévoirait déjà de remettre cela dans quelques mois.

Rêvant de remporter la Ligue des Champions, le PSG s’est donné les moyens de ses ambitions cet été. En effet, Leonardo a considérablement renforcé l’effectif de Mauricio Pochettino en actant l’arrivée de plusieurs stars. Tout au long de l’été, Wijnaldum, Ramos, Hakimi, Donnarumma, Messi et Nuno Mendes ont ainsi posté leurs valises dans la capitale. Un recrutement colossal salué par tout le monde. Mais cela pourrait ne pas s’arrêter là pour le PSG et Leonardo. En effet, lors des prochaines fenêtres de transferts, le club de la capitale pourrait à nouveau frapper très fort.

Encore un coup XXL pour le PSG ?