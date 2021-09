Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pogba, Kanté... Leonardo s'attaque à un énorme chantier pour 2022 !

Publié le 30 septembre 2021 à 18h30 par Dan Marciano

Directeur sportif du PSG, Leonardo souhaiterait recruter un milieu de terrain lors du prochain mercato estival. Le dirigeant aurait inscrit plusieurs noms sur sa short-list et pourrait passer à l'action dans les prochains mois.

Le dernier mercato estival a été l’occasion pour le PSG de renforcer considérablement son effectif, après une saison décevante marquée par la perte de son titre de champion de France. Les dirigeants parisiens ont réussi l’exploit de s’offrir des joueurs de classe mondiale sans dépenser énormément d’argent à l’instar de Lionel Messi, d’Achraf Hakimi, de Sergio Ramos, de Nuno Mendes, de Gianluigi Donnarumma ou encore de Georginio Wijnaldum. Arrivé libre en provenance de Liverpool, l’international néerlandais est revenu consolider un milieu de terrain, performant en ce début de saison. Présent au sein du PSG depuis plusieurs saisons, Idrissa Gueye et Ander Herrera ont pris une nouvelle dimension. Quant à Marco Verratti, il continue de faire l’unanimité au sein de l’effectif de Mauricio Pochettino grâce à ses prestations majuscules. Dans l’entrejeu le technicien argentin peut aussi compter sur Leandro Paredes et Danilo Pereira. Mais malgré cette densité, le PSG aurait l’ambition de recruter un milieu de terrain en 2022 selon les informations de FC Inter News et de Calciomercato.com . Directeur sportif du club parisien, Leonardo aurait élaboré une short-list sur laquelle figurent plusieurs joueurs de Serie A.

Plusieurs pistes activées en Serie A pour renforcer l'entrejeu

Depuis plusieurs semaines, la presse italienne évoque un intérêt du PSG pour Franck Kessié, sous contrat jusqu’à la fin de la saison avec le Milan AC et qui était pourtant prêt à poursuivre sa carrière au sein de son équipe. Mais aujourd’hui, les négociations au sujet d’une prolongation sont à l’arrêt comme l’explique le journaliste Rudi Galetti : « Milan ne veut pas augmenter l'offre qu'ils ont déjà faite autour de 6M€ : c'est un peu une situation à prendre ou à laisser, ils ne veulent pas se conformer à la demande de l'agent qui tire un peu trop sur la corde. L'affaire Kessie ne sera pas résolue de la meilleure façon, à moins qu'il n'accepte l'offre que Maldini a déjà faite. Un problème qui pourrait déjà être résolu en janvier pour éviter un Donnarumma et un Calhanoglu bis. La position de Milan est ferme et celle de Kessie aussi : il pourrait quitter le club en janvier ». Le PSG aimerait, dans l’idéal, le recruter à la fin de la saison, afin d’éviter de verser une indemnité de transfert. Mais le club de la capitale devra affronter la concurrence de plusieurs équipes à l’instar par exemple de Tottenham. En cas d’échec dans ce dossier Kessié, Leonardo pourrait se concentrer sur la piste Nicolo Barella. A en croire FC Inter news, l’équipe parisienne observerait la situation du joueur de 24 ans, qui n’arrive pas, non plus, à trouver un accord avec ses dirigeants pour étirer son bail. Néanmoins, le milieu de terrain privilégierait son club de cœur et ne souhaiterait pas entendre parler d’un départ de l’Inter.

Leonardo sur les traces de deux Champions du monde ?