Mercato - Barcelone : Laporta face à un grand dilemme pour le remplaçant de Koeman !

Suite à la succession de mauvais résultats du FC Barcelone, Ronald Koeman n’a jamais été aussi proche de quitter son poste d’entraîneur. Dans le même temps, Joan Laporta multiplie les pistes pour le remplacer. Mais pour le président du Barça, il faudra prendre la bonne décision.

Alors que Ronald Koeman était sur la sellette depuis plusieurs semaines, la lourde défaite du FC Barcelone contre le Benfica (3-0) pourrait avoir définitivement sceller le sort de l’entraineur néerlandais. Se pose désormais la question de son successeur. Car si Joan Laporta souhaite écarter Ronald Koeman, le président du Barça doit trouver le plus rapidement possible celui qui sera en mesure de sauver la situation. Plusieurs pistes ont été évoquées mais 3 d’entre elles seraient en tête de liste de Joan Laporta.

Xavi, un choix qui fait l’unanimité

Avec le possible départ de Ronald Koeman, Joan Laporta perd celui qui prenait les coups à sa place. L’ancien sélectionneur des Pays-Bas protégeait quelque peu son président. C’est pourquoi les relations entre les 2 ne sont pas vraiment au beau fixe. Selon Marca , pour retrouver des couleurs du point de vue des supporters, Joan Laporta pourrait faire le choix de nommer Xavi. La légende du FC Barcelone n’a jamais caché son désir de revenir un jour sur le banc du club de son coeur. Xavi serait un choix qui plairait à tous, que ce soit en interne ou vis-à-vis du public. C’est d’ailleurs le champion du monde 2010 qui est en tête des sondages pour prendre la succession de Ronald Koeman. Sa présence sur le banc du Barça serait saluée par tous et si l’aventure de Xavi venait à mal tourner, Joan Laporta ne serait pas le seul à blâmer et pourrait « se cacher » derrière le costume de l’ancien Blaugrana . L’entraineur d’Al-Sadd a une légitimité qui lui permettrait de bénéficier de davantage de temps que Ronald Koeman pour lancer et développer son projet. Mais d’autres pistes sont explorées dans le même temps par Joan Laporta.

Roberto Martinez ou Andrea Pirlo, le pari de Joan Laporta ?