Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça s’active en coulisses pour Layvin Kurzawa !

Publié le 14 juillet 2021 à 18h45 par H.G.

Alors que son nom est évoqué du côté de Galatasaray depuis ce mardi, Layvin Kurzawa pourrait très bientôt rejoindre l’écurie turque dans le cadre d’un prêt.

Un an seulement après une prolongation de contrat surprise, Layvin Kurzawa est maintenant sur le départ du PSG. En effet, souhaitant dégraisser son effectif, le club de la capitale aurait pris la décision de se séparer de l’ancien joueur de l’AS Monaco. Et depuis ce mardi, un point de chute se dessine pour lui, à savoir Galatasaray. Et visiblement, les choses seraient en train de s’accélérer dans l’optique de son départ du PSG.

Le PSG et Galatasaray négocient pour le salaire !