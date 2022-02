Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un message clair pour cette piste à 0€ !

Publié le 13 février 2022 à 22h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le Milan AC, Franck Kessie susciterait l'intérêt du PSG. Présent en conférence de presse ce dimanche, Stefano Pioli a lâché ses vérités sur la situation de son milieu de terrain ivoirien.

Après Lionel Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma, Leonardo voudrait boucler d'autres coups XXL à 0€ à l'été 2022. Dans cette optique, le directeur sportif du PSG aurait identifié plusieurs profils en fin de contrat le 30 juin, et notamment celui de Franck Kessie. Alors que son milieu de terrain pourrait quitter le Milan AC librement et gratuitement le 1er juillet, Stefano Pioli a fait un point sur la situation de son milieu de terrain.

«Je ne me préoccupe pas de savoir s'ils arrivent à expiration quand je fais ma composition»