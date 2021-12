Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit le feu vert pour le remplaçant de Mbappé !

Publié le 4 décembre 2021 à 12h45 par Th.B.

Afin de pouvoir disputer la Coupe du monde avec l’Allemagne à l’automne 2022, Karim Adeyemi serait prêt à troquer la tunique du RB Salzbourg contre celle d’un top club. Le PSG serait dans le coup, au même titre que le FC Barcelone.

Et si Karim Adeyemi (19 ans) débarquait au PSG à la prochaine intersaison dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé ? En fin de contrat le 30 juin prochain, Mbappé semble se rapprocher les jours passant d’un départ du Paris Saint-Germain afin d’arborer la tunique du Real Madrid. Et selon différents échos dans la presse, Adeyemi serait une piste prise en considération par les décideurs du PSG si Kylian Mbappé venait bel et bien à aller voir ailleurs. Et la volonté première de l’attaquant du RB Salzbourg est limpide comme il l’a expliqué à Tuttosport ces derniers jours. « Moi aussi j’ai cet objectif : je veux que la prochaine étape de ma carrière soit un top club ».

Adeyemi se prépare à un départ dans un top club !