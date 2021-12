Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo lance les grandes manoeuvres en coulisses !

Publié le 16 décembre 2021 à 4h30 par T.M.

Au PSG, Leonardo travaillerait déjà sur le futur mercato estival. Et pour cela, le Brésilien aurait entamé certaines opérations.

A 1er janvier, le mercato hivernal ouvrira ses portes. Le PSG en profitera-t-il pour apporter quelques retouches à l’effectif de Mauricio Pochettino ? Au sein du club de la capitale, on travaillerait en tout cas déjà sur le mercato estival 2022. En effet, après avoir profité des nombreuses opportunités de marché avec les joueurs libres comme Wijnaldum, Ramos ou encore Messi, Leonardo voudrait remettre ça dans quelques mois. Et le directeur sportif du PSG aurait actuellement un objectif.

La mission Rüdiger !