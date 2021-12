Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé reçoit encore un message du Real Madrid…

Publié le 16 décembre 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Partenaire de Kylian Mbappé en équipe de France, Karim Benzema a de nouveau été interrogé sur la probable venue de l’attaquant du PSG au Real Madrid l’été prochain.

Depuis le retour de Karim Benzema en équipe de France l’été dernier après six longues années d’absence, les Bleus affichent un tandem redoutable en attaque, composé du buteur du Real Madrid et de Kylian Mbappé. Un tandem que l’on pourrait d’ailleurs retrouver en Liga la saison prochaine puisque Mbappé, qui arrivé en fin de contrat avec le PSG, est déjà promis à une arrivée libre au Real Madrid l’été prochain. Et Karim Benzema continue de tendre les bras à son compère…

« On verra s’il vient »