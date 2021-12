Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La nouvelle sortie de Karim Benzema sur le feuilleton Mbappé !

Publié le 15 décembre 2021 à 9h15 par A.D. mis à jour le 15 décembre 2021 à 9h49

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG librement et gratuitement pour rejoindre le Real Madrid. Interrogé sur le sujet, Karim Benzema a préféré entretenir le suspens.

Arrivé au PSG à l'été 2017, Kylian Mbappé a signé un contrat de cinq saisons sans jamais prolonger. Ainsi, le numéro 7 parisien sera en fin de contrat le 30 juin et pourrait partir librement et gratuitement. Et alors qu'il souhaite rejoindre le Real Madrid, Kylian Mbappé refuse toujours de parapher un nouveau bail avec le PSG. Interrogé à plusieurs reprises sur ce feuilleton, Karim Benzema a multiplié les appels du pied envers son compatriote français. Mais cette fois, le buteur du Real Madrid préfère jouer la carte du mystère.

«On verra si Kylian Mbappé vient»