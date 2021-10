Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est prévenu pour ce crack du FC Barcelone !

Publié le 7 octobre 2021 à 21h45 par H.G.

Alors qu’il a été annoncé que le PSG fait partie des clubs intéressés par la perpective de recruter Gavi, le FC Barcelone n’aurait pas l’intention de voir sa jeune pépite s’en aller.

Auteur de performances très intéressantes avec le FC Barcelone, Gavi commence à se faire un petit nom en Europe. Le jeune milieu âgé de seulement 17 ans a même été appelé par Luis Enrique avec La Roja pour cette trêve internationale, preuve de son ascension fulgurante sur ce début de saison avec le Barça. Mais naturellement, cela s’est accompagné d’un intérêt croissant de clubs de premier plan à son égard. D’après El Nacional , le PSG serait effectivement intéressé par Gavi, tout comme Liverpool et Manchester United.

Le FC Barcelone veut blinder Gavi