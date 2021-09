Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est déjà fixé pour Theo Hernandez !

Publié le 25 septembre 2021 à 15h30 par Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Leonardo aurait coché le nom de Theo Hernandez pour renforcer le couloir gauche de sa défense. Toutefois, le directeur sportif du PSG n'a pas réussi à boucler ce dossier cet été. Malgré tout, Leonardo n'aurait pas renoncé à l'idée de recruter Theo Hernandez. Cependant, il ne devrait pas avoir plus de réussites dans un avenir proche.

Durant la dernière fenêtre de transferts, Leonardo voulait totalement révolutionner le couloir gauche de sa défense. En effet, le directeur sportif du PSG souhaitait se séparer à la fois de Layvin Kurzawa et de Mitchel Bakker, avant de trouver un nouveau renfort pour épauler Juan Bernat. S'il a réussi à envoyer le défenseur néerlandais vers le Bayer Leverkusen, Leonardo n'est pas parvenu à se débarrasser de Layvin Kurzawa. Malgré tout, l'ancien du Milan AC a tout de même offert Nuno Mendes à Mauricio Pochettino. Mais avant de recruter le défenseur portugais, le directeur sportif du PSG aurait coché le nom de Theo Hernandez. Un nom qu'il n'aurait toujours pas oublié.

Theo Hernandez veut rester et prolonger

Malgré l'arrivée de Nuno Mendes dans les derniers instants du mercato estival, Leonardo souhaiterait toujours s'attacher les services de Theo Hernandez. Toutefois, le directeur sportif du PSG devrait avoir de grosses difficultés à boucler cette opération, du moins dans un avenir proche. Selon les informations d' AS , le défenseur du Milan AC voudrait rester chez les Rossoneri et s'y inscrire sur la durée. Comme l'a indiqué le média espagnol, Theo Hernandez aimerait même prolonger son contrat avec le club lombard. D'ailleurs, il attendrait que Paolo Maldini lui propose d'étendre son bail au-delà du 30 juin 2024. Et heureusement pour le PSG, le directeur technique du Milan AC n'aurait pas encore bougé ses pions pour Theo Hernandez.

Le Milan AC n'a pas lancé les discussions avec Theo Hernandez