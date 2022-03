Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a un accord avec cette star du Barça !

Publié le 22 mars 2022 à 21h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé aurait alerté le PSG. D'ailleurs, le numéro 7 du Barça aurait toujours un accord verbal avec le club de la capitale.

Arrivé à l'été 2017 au FC Barcelone, Ousmane Dembélé se rapprocherait dangereusement d'un départ libre et gratuit le 1er juillet. Dans sa dernière année de contrat avec le Barça, le champion du monde français changera de club librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici la fin de saison. Conscient de la situation d'Ousmane Dembélé, le PSG serait plus que jamais en embuscade pour boucler un nouveau coup XXL à 0€, après Lionel Messi ou encore Gianluigi Donnarumma l'été dernier. D'ailleurs, il existerait déjà un accord entre Leonardo et l'attaquant du FC Barcelone.

Ousmane Dembélé a toujours un accord verbal avec le PSG