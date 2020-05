Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a définitivement tranché pour Kalidou Koulibaly !

Publié le 20 mai 2020 à 18h30 par Bernard Colas

Malgré l'intérêt du PSG, Kalidou Koulibaly ne débarquera pas dans le club de la capitale cet étécomme le 10 Sport vous l'avait révélé il y a quelques jours.

Malgré les circonstances, il va y avoir du mouvement au PSG cet été, mais pas autant qu'on pouvait encore le penser il y a quelques mois. Plusieurs joueurs majeurs arrivent en effet en fin de contrat (Thiago Silva, Thomas Meunier, Layvin Kurzawa, Edinson Cavani), et Leonardo voulait en profiter pour rajeunir et renforcer l'effectif. Pour la défense, le directeur sportif du PSG a notamment regardé du côté de la Serie A et s'est concentré sur Kalidou Koulibaly. L'international sénégalais qui fêtera ses 29 ans en juin prochain est considéré comme l'un des meilleurs à son poste, et son départ serait d'ores et déjà acté du côté de Naples. Ainsi, le Paris Saint-Germain s'est logiquement positionné et comme le10sport.com vous l'a révélé, Leonardo a notamment évoqué sa situation avec son agent, Fali Ramadani. Le défenseur central semblait pour sa part intéressé par ce nouveau projet, au point que celui-ci s'est offert un luxueux appartement dans le XVe arrondissement de la capitale comme l'avait expliqué Le Parisien au début de l'année. Néanmoins, Kalidou Koulibaly ne devrait pas porter le maillot du PSG la saison prochaine.

Pas de Kalidou Koulibaly la saison prochaine

D'après les dernières informations du Parisien , la piste Kalidou Koulibaly n'est plus d'actualité au PSG. Malgré de bonnes relations entre Leonardo et Aurelio De Laurentiis, président du Napoli, et alors que le départ du joueur ne ferait presque aucun doute cet été, le coût de cette opération (entre 50 et 70M€) apparaît bien trop élevé pour le club de la capitale dans ce contexte actuel. Le Sénégalais devrait donc poursuivre sa carrière en Angleterre comme vous l'a révélé le 10 Sport ces derniers jours. Newcastle a déjà dégainé une très grosse offre contractuelle pour le convaincre de venir, tandis que Liverpool et Manchester United ont pour leur part approché le Napoli pour un transfert. Kalidou Koulibaly continue donc d'avoir l'embarras du choix pour son avenir.

