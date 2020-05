Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel aurait activé deux pistes en défense !

Publié le 20 mai 2020 à 17h40 par J.-G.D.

À la recherche d’une nouvelle tête pour occuper le couloir gauche de la défense, l’ASSE s’intéresserait à Christopher Operi et Lilian Brassier.