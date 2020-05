Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel reçoit un message clair pour cette pépite de Bundesliga !

Publié le 20 mai 2020 à 17h00 par Th.B.

Appréciant le profil du latéral droit de Mayence Ridle Baku, Thomas Tuchel penserait à lui pour combler le vide que laissera Thomas Meunier au PSG cet été. Le directeur sportif du pensionnaire de Bundesliga est monté au créneau.

Dans le cadre du mercato estival, Leonardo semble contraint de recruter un latéral droit et un arrière gauche. Thomas Meunier et Layvin Kurzawa vont, à moins d’un énorme revirement de situation dans les prochains jours, quitter le PSG cet été, leurs contrats arrivant à expiration. Pour succéder à l’international belge, Thomas Tuchel en pincerait pour Ridle Baku, latéral droit de 22 ans évoluant à Mayence. C’est du moins l’information que divulguait L’Équipe mardi. Cependant, aucune négociation n’a été entamée pour un éventuel transfert, qui devrait s’élever à une indemnité comprise entre 5 et 8M€.

Le PSG n’a pas contacté Mayence pour Baku, pas franchement sur le départ pour le moment