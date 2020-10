Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’énorme aveu de ce défenseur de Tuchel !

Publié le 11 octobre 2020 à 4h15 par A.M.

Interrogé sur son mercato, Colin Dagba a reconnu avoir été contacté par le Bayern Munich cet été, avant que le club bavarois ne mise sur Bouna Sarr.

Cet été, l'un des postes qui était au cœur de toutes les discussions était celui de latéral droit. Et pour cause, le départ de Thomas Meunier a laissé un vide dans ce secteur de jeu d'abord compensé par Thilo Kherer puis par l'arrivée d'Alessandro Florenzi, prêté par l'AS Roma. En attendant, Colin Dagba est toujours là et sera donc toujours la doublure à ce poste. Malgré tout, le défenseur formé au PSG a reconnu avoir eu des contacts avec le Bayern Munich, qui a finalement recruté Bouna Sarr le dernier jour du mercato. Colin Dagba explique son choix de rester à Paris.

Dagba confirme pour le Bayern