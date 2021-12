Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le voile se lève sur l’intégration de Messi à Paris !

Publié le 11 décembre 2021 à 20h30 par Th.B.

Récemment, Luis Suarez a révélé certaines difficultés éprouvées par Lionel Messi quant au climat français. Néanmoins, son biographe Guillem Balague a tenu à calmer le jeu à ce sujet en mettant un terme aux rumeurs selon lesquelles Messi et sa famille auraient du mal à s’adapter au PSG et à la vie parisienne.

Le 10 août dernier, le légendaire numéro 10 du FC Barcelone signait officiellement un contrat de deux ans avec une troisième saison en option au PSG avant d’être présenté à la presse le lendemain aux côtés du président Nasser Al-Khelaïfi. Et quatre mois après son arrivée à Paris, Lionel Messi n’a toujours pas mis tout le monde d’accord. En effet, malgré ses 5 buts en autant de rencontres en Ligue des champions, Messi peine à convaincre dans le jeu et éprouve de sérieuses difficultés à tirer son épingle du jeu en Ligue 1, compétition dans laquelle il n’a trouvé le chemin des filets qu’à une seule reprise en novembre dernier lors de la réception du FC Nantes (3-1). Le numéro 30 du PSG a d’ailleurs fait l’expérience de la neige à Geoffroy Guichard (3-1), match au cours duquel il a effectué trois passes décisives sans se montrer brillant dans le collectif, bizarrement. D’ailleurs, la neige et le climat freineraient l’intégration de Lionel Messi selon son ami proche et ancien coéquipier Luis Suarez. « Nous parlons tous les jours, on évite de trop attendre. Nous parlons des matchs, de la famille. Il m'a dit qu'il souffrait beaucoup en jouant dans le froid et sous la neige. Il faut s'habituer au froid ici, c'est sûr » . Un témoignage qui a fait doucement rire Daniel Riolo qui lâchait ce message sur les ondes de RMC dernièrement. « Et merde il fait trop froid à Paris pour Messi. Espérons un printemps clément … surveillons la météo en tout cas… ». En outre, il était question d’un véritable problème d’intégration de la part de Lionel Messi que ce soit au niveau du système du PSG ou de la ville. Cependant, les doutes ont été balayées par le biographe de l’Argentin.

Messi pas déboussolé par le climat et sa famille s’intègrerait parfaitement à la vie parisienne !